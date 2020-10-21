الرشيد يمنح 10 ملايين دينار للموظف الذي يتزوج مرة ثانية

اعلن مصرف الرشيد، الاربعاء، عن منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "تقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية على ان لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الاولى".

واضاف ان "السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين وبكفالة كفيل بشرط ان يكون موظف على الملاك الدائم وان لاتقل خدمته عن سنتين علما ان مبلغ السلفة ١٠ مليون دينار".