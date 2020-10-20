مانشستر يونايتد يقص شريط الابطال بفوز مثير على سان جيرمان

2020-10-20 | 22:53
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حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان مانشستر يونايتد قد تقدم بهدف من خلال ركلة جزاء، سجلها برونو فرنانديز في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.
وتصدى كيلور نافاس في البداية لركلة برونو، قبل أن تقرر تقنية الفيديو إعادتها حيث تقدم حارس سان جيرمان عن خط المرمى، وتمكن البرتغالي في المرة الثانية من تحويلها إلى هدف.
وشهدت الدقيقة 55 تسجيل هدف عكسي من أنطوني مارسيال، حيث أهدى التعادل بذلك لـ باريس سان جيرمان.
وفي الدقيقة 87 سجل ماركوس راشفورد هدف فوز كتيبة أولي جونار سولشاير.
وشهدت المجموعة ذاتها فوز لايزيج على اسطنبول باشاك شهير بهدفين دون رد.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد لايبزيج إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، بينما ظل رصيد باريس سان جيرمان واسطنبول باشاك شهير خاليًا من النقاط في المركزين الثالث والرابع.
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