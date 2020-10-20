برشلونة يستهل مشواره في دوري الابطال بفوز عريض على فيرينتسفاروشي

رياضة 2020-10-20 | 22:52 969 مشاهدة فاز فريق برشلونة الاسباني، على ضيفه فريق فيرينتسفاروشي المجري، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لمباريات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.



بهذا الانتصار برشلونة حصد أول ثلاث نقاط في مسابقة دوري الابطال هذا الموسم، ليتصدر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن يوفنتوس الذي انتصر على دينامو كييف الأوكراني بثنائية نظيفة.

وتناوب على تسجيل خماسية البارسا كل من ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 27، وأنسو فاتي في الدقيقة 42، وكوتينيو في الدقيقة 52، وبيدري في الدقيقة 82، وديمبلي في الدقيقة 89، بينما سجل خاراتين هدف فيرينتسفاروشي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70.بهذا الانتصار برشلونة حصد أول ثلاث نقاط في مسابقة دوري الابطال هذا الموسم، ليتصدر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن يوفنتوس الذي انتصر على دينامو كييف الأوكراني بثنائية نظيفة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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