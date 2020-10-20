مصرع ووفاة ضابطين في بغداد والبصرة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمصرع ضابط في قسم مكافحة المخدرات في البصرة بحادث سير، فيما اشار الى وفاة ضابط بوكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي اثر اصابته بكورونا. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "العقيد ادمون داخل الساعدي المنسوب لقسم مكافحة مخدرات البصرة/ ضابط شعبة مخدرات القرنة، لقي مصرعه اليوم اثر حادث سير في البصرة". Advertisements واضاف "كما توفي العميد خالد حسان مدير حسابات وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي ومنسوب سابقا لمديرية شرطة الطاقة، نتيجة اصابته بفيروس كورونا.

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