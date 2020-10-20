الكاظمي يصل إلى لندن

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء إلى العاصمة البريطانية لندن.

وقال مكتب الكاظمي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل الى العاصمة البريطانية لندن". وكان الكاظمي بدأ أول أمس الأحد، جولة أوروبية زار خلالها فرنسا وألمانيا، وبحث مع مسؤولي البلدين ملفات عدة.

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