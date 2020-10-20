حظر تجول شامل يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام في دولة عربية

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، "فرض حظر شامل يوم الجمعة من كل اسبوع حتى نهاية العام الحالي"، مشيراً إلى "فرض حظر خلال أيام الأسبوع اعتباراً من السبت من الساعة 10 ليلاً للمؤسسات و11 للأفراد وحتى السادسة صباحاً".
وأضاف الخصاونة، أنه "سيتم إصدار أوامر دفاع تحدد عدد الأشخاص المسموح تواجدهم في المطاعم"، لافتاً في الوقت نفسه إلى "استمرار التعلم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول".
وأضاف الخصاونة، أنه "سيتم إصدار أوامر دفاع تحدد عدد الأشخاص المسموح تواجدهم في المطاعم"، لافتاً في الوقت نفسه إلى "استمرار التعلم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول".
يذكر أن الأردن سجلت، أمس الاثنين، 35 وفاة جديدة بفايروس كورونا المستجد، حيث تعتبر أعلى حصيلة يتم رصدها منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
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