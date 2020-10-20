دولة أوروبية تسجل قفزة حادة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21331، ليصل إلى مستوى 762542 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية في البلاد الذي بلغ في بيانات 16 أكتوبر 15650 حالة، وفي 17 أكتوبر 16171، وفي 18 أكتوبر 16982، وفي 19 أكتوبر 18804.



كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 241 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 43967 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا أكبر بـ3 مرات مقارنة مع بيانات أمس الاثنين، ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 16 أكتوبر 136 حالة، وفي 17 أكتوبر 150، وفي 18 أكتوبر 67، وفي 19 أكتوبر 80.