أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 21331 إصابة و241 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل قفزة حادة لكلا المؤشرين في البلاد.
وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية في البلاد الذي بلغ في بيانات 16 أكتوبر 15650 حالة، وفي 17 أكتوبر 16171، وفي 18 أكتوبر 16982، وفي 19 أكتوبر 18804.
كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 241 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 43967 حالة.
وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا أكبر بـ3 مرات مقارنة مع بيانات أمس الاثنين، ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 16 أكتوبر 136 حالة، وفي 17 أكتوبر 150، وفي 18 أكتوبر 67، وفي 19 أكتوبر 80.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة أوروبية تسجل قفزة حادة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.