الصدر يصدر بيانا بشأن 'منهج التكفير'

اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، بيانا بشأن "منهج التكفير". واكد الصدر ان "الاتهامات بالتكفير بات امرا متعارفا مع الاسف"، لافتا الى ان "التكفير سياسي وليس ديني او عقائدي". وادناه نص البيان: Advertisements

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