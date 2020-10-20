بالفيديو العـراق يـوقـع ثـلاث مذكـرات مـع فـرنسـا

وقع العراق، في العاصمة الفرنسية باريس، ثلاث مذكرات تعاون في مجالات النقل والزراعة والتعليم، ضمن سلسلة الزيارات التي يجريها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي والوفد المرافقه له، الى كل من فرنسا والمانيا وبريطانيا، بينما شدد نواب على ضرورة ان يكون كل من الملف الاقتصادي والتسليح الجوي، على رأس اولويات الزيارة.
سلسلة زيارات اوروبية يجريها الوفد الحكومي الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا... هذه الجولة التي جاءت في وقت يوصف بالحرج، يشدد برلمانيون على ضرورة ان يحسم فيها موقف العراق الخارجي من علاقاته الدولية وان يكون التعاون الاقتصادي والامني قبل النفوذ السياسي.
هذه الزيارة التي تستمر لاربعة ايام، يتحدث نواب عن انها ستناقش ايضا امن السفارات الغربية، واجراءات حمايتها التي اتخذتها بغداد.
هذه الزيارة التي تستمر لاربعة ايام، يتحدث نواب عن انها ستناقش ايضا امن السفارات الغربية، واجراءات حمايتها التي اتخذتها بغداد.
ومبدئيا وقع العراق، في العاصمة الفرنسية باريس، ثلاث مذكرات تعاون في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور الكاظمي ونظيره الفرنسي، على امل استكمال اتفاقيات اخرى مع كل من المانيا وبريطانيا لاحقا.
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