النقل: مشروع القطار المعلق يبدأ من الكاظمية وينتهي بأسواق الشعب المركزية

اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن المناطق التي يمر بها مشروع القطار المعلق في بغداد. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مشروع القطار المعلق يبدأ من الكاظمية وينتهي بأسواق الشعب المركزية". Advertisements واضافت ان "المشروع يتضمن 14 محطة وبطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف مسافر بالساعة الواحدة".

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