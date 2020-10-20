حريق كبير في سبع ابكار وسحب الدخان تغطي المناطق القريبة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن حريقا كبيرا اندلع في منطقة سبع ابكار فيما غطت سحب الدخان المناطق القريبة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع في مخزن للاخشاب في منطقة سبع ابكار ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية". واضاف المصدر ان "سحب الدخان غطت ماء المناطق القريبة من الحادث"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد الحريق".

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