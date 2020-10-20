الاصابات اعلى من الشفاء.. الموقف الوبائي لكورونا بالعراق اليوم

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم . وسجلت وزارة الصحة 3920 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما تم تماثل 2602 مصابين بفيروس كورونا للشفاء Advertisements كما سجلت الوزارة 49 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

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