بالوثائق.. الحلبوسي يُقاضي الصجري لدى 'إرهاب الكرخ'

أظهرت وثائق حصلت الخليج 365 عليها، قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بمقاضاة النائب علي الصجري، لدى محكمة تحقيق إرهاب الكرخ. وأدناه نص الوثائق التي تتضمن تهماً وجهها الحلبوسي إلى الصجري:

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