الكاظمي يجتمع مع نظيره الفرنسي في باريس

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، اجتماعاً مع نظيره الفرنسي جان كاستكس في العاصمة باريس. وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، "الآن، بدء اجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع نظيره الفرنسي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكان مكتب الكاظمي، أعلن أمس الأحد، عن مغادرة رئيس مجلس الوزراء بغداد، متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس.

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