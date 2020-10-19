راتبٌ خيالي مقابل مهمّة 'تذوّق البسكويت'!

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد قالت الشركة في إعلانها: "إذا كنت تعتبر نفسك نوعاً ما من الخبراء عندما يتعلق الأمر بالبسكويت (...) فشركتنا تعلن عن وظيفة أحلامك".

وتبحث شركة "بوردر" حاليًا عن خبير تذوق جديد لضمان أن تكون كلّ قطعة بسكويت يصنعونها متضمنة النكهة الخاصة بالشركة، والمطلوب هو عمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع براتب يصل إلى 52 ألف دولار سنويًا.



وأضافت الشركة: "نحن نبحث عن شخص لديه المهارات والخبرة والتجربة لضمان جودة منتجات شركة "بوردر". لذلك إذا كنت تعرف ما يلزم لصنع بسكويت استثنائي، فنحن نريد أن نسمع منك".