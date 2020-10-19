غوغل يحتفي بملك العود… 110 سنوات على ميلاد فريد الأطرش!

يحتفل عملاق البحث غوغل، اليوم الاثنين المصادف فيه 19 تشرين الاول 2020، بالذكرى الـ 110 على ميلاد "ملك العود" فريد الأطرش.

الموسيقار فريد الاطرش، الملقب بملك العود، هو من مواليد سوريا عام 1910 لكنه عاش حياته في مصر وإلى جانب تميزه في التلحين والغناء، فقد شارك في تمثيل 31 فيلماً في مسيرته الفنية، وتوفي عام 1974 متأثراً بنوبة قلبية. Advertisements الموسيقار فريد الأطرش في سطور



كتب الباحثون عشرات الكتب تناولت فريد الأطرش. وقد تناول الباحثون فريد من جميع النواحي الاجتماعية والفنية والحياتية والعاطفية وغيرها. ومن هذه الكتب:



-فريد الأطرش قصة حياته ومختارات من أغانيه - لسعيد الهيري.

-فريد الأطرش بين الفن والحياة - لسعيد الجزائري.

-فريد الأطرش لعبد الكريم عبد العزيز الجوادي - الشركة العالمية للكتاب ، بيروت.

-أول همسه (آلام وأنغام فريد الأطرش) تأليف سعود بن عبد العزيز القويعي

-أسمهان (ملهاة الحقيقة ومأساة اللغز) تأليف سعود بن عبد العزيزالقويعي ـ الرياض-

-موسيقار الازمان (الأعمال الكاملة) تأليف سعود بن عبد العزيزالقويعي ـ الرياض ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي ويعد من أعلام الفن وحاصل على قلادة النيل العظمى.-فريد الأطرش قصة حياته ومختارات من أغانيه - لسعيد الهيري.-فريد الأطرش بين الفن والحياة - لسعيد الجزائري.-فريد الأطرش لعبد الكريم عبد العزيز الجوادي - الشركة العالمية للكتاب ، بيروت.-أول همسه (آلام وأنغام فريد الأطرش) تأليف سعود بن عبد العزيز القويعي-أسمهان (ملهاة الحقيقة ومأساة اللغز) تأليف سعود بن عبد العزيزالقويعي ـ الرياض- السعودية -موسيقار الازمان (الأعمال الكاملة) تأليف سعود بن عبد العزيزالقويعي ـ الرياض غنى فريد الأطرش كلمات كثير من شعراء عصره ومن أشهرهم:



-أحمد بدرخان

-أحمد خميس

-أحمد رامي

-أحمد شفيق كامل

-أحمد منصور

-الأخطل الصغير (بشارة الخوري) لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، ومن أشهرهم:



-أسمهان

-إسماعيل ياسين

-سميرة توفيق

-تحية كاريوكا

-ثريا حلمي

-صباح



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