انتشال جثتي الطفلين اللذين ألقتهما والدتهما من جسر الأئمة في بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بانتشال جثتي الطفلين اللذين ألقت بهما والدتهما في نهر دجلة من على جسر الأئمة في بغداد، في واقعة أثارت ضجّة بين العراقيين.
وأظهر تسجيل لكاميرات المراقبة الموضوعة على جسر الأئمة الرابط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية في بغداد، قيام امرأة برمي طفليها من أعلى الجسر باتجاه نهر دجلة، في جريمة بشعة هزت الرأي العام العراقي خلال اليومين الماضيين، فيما أعلنت القوات الأمنية إلقاء القبض على الأم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
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