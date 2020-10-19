الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

انتشال جثتي الطفلين اللذين ألقتهما والدتهما من جسر الأئمة في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بانتشال جثتي الطفلين اللذين ألقت بهما والدتهما في نهر دجلة من على جسر الأئمة في بغداد، في واقعة أثارت ضجّة بين العراقيين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية انتشلت، ظهر اليوم، جثتي الطفلين الغريقين اللذين ألقت بهما والدتهما في نهر دجلة من على جسر الأئمة في بغداد".

وأظهر تسجيل لكاميرات المراقبة الموضوعة على جسر الأئمة الرابط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية في بغداد، قيام امرأة برمي طفليها من أعلى الجسر باتجاه نهر دجلة، في جريمة بشعة هزت الرأي العام العراقي خلال اليومين الماضيين، فيما أعلنت القوات الأمنية إلقاء القبض على الأم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثتي الطفلين اللذين ألقتهما والدتهما من جسر الأئمة في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا