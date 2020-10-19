الذهب يرتفع بفعل المخاوف من كورونا

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، جراء بواعث القلق من تفاقم جائحة كورونا، بينما تعززت أسعار هذا المعدن أيضا بالآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال كبير استشاريي أبحاث جنوب آسيا في "ميتال فوكاس"، هارشال باروت: "تجدد تنامي كوفيد-19 في أوروبا يزيد إمكانية تجدد الركود وحدوث تباطؤ اقتصادي طويل الأمد، وتباطؤ النمو الاقتصادي سيعني مزيدا من التحفيز النقدي والمالي في المستقبل".
ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، وقد ارتفع حوالي 25 بالمئة هذا العام مع إطلاق الحكومات والبنوك المركزية موجة من إجراءات التحفيز للحد من الأضرار الاقتصادية للجائحة.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 2.4 بالمئة إلى 24.74 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 870.69 دولار للأونصة.
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