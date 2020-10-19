القبض على متهمين بالجرم المشهود في النجف

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الاثنين، عن إلقاء القبض على متهمين بالجرم المشهود في محافظة النجف.



وذكرت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتكثيف الجهد الاستخباري تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات النجف الأشرف من القاء القبض على متهمين مطلوبان بجريمتي قتل منفصلتين في النجف الأشرف، وقد تم القبض على المتهم الأول في أحدى مناطق المحافظة والمطلوب وفق أحكام المادة (٤٠٦) قتل العمد والذي اعترف صراحة قيامة بقتل احد المواطنين في محافظة ميسان وكذلك مطلوب وفق أحكام المادة (٢٨ مخدرات) لعملة مهرب مخدرات بين العراق وإحدى دول الجوار".



وأضافت أنه "تم القبض على متهم آخر (حدث) في منطقة الحي العسكري بمحافظة النجف الأشرف لقيامة بقتل احد اصدقائه، وقد تمت عملية القبض عليه بعد متابعة كاميرا المراقبة وتسخير المصادر خلال ساعة واحدة"، مؤكدة أنه "تم تدوين أقوالهما وتسليمهما للجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".

