جريمة تهزّ الرأي العام… أم عراقية ترمي أطفالها في نهر دجلة! (فيديو)

ووثقت إحدى كاميرات المراقبة الامرأة وهي تقوم برمي أطفالها من أعلى جسر باتجاه نهر دجلة.

وعلى اثر ذلك، قامت قوات الأمن بالقبض على السيدة، وبدأت بالتحقيقات... حيث اعترفت السيدة بعد التحقيق معها بفعلتها، عازية سبب فعلها هذا لخلافات مع طليقها.

يشار الى ان الجسر هو جسر الأئمة الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد.