جريمة تهزّ الرأي العام… أم عراقية ترمي أطفالها في نهر دجلة! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة عراقية أقدمت على رمي أطفالها في نهر دجلة، في جريمة بشعة هزت الرأي العام العراقي في الايام الماضية.
ووثقت إحدى كاميرات المراقبة الامرأة وهي تقوم برمي أطفالها من أعلى جسر باتجاه نهر دجلة.
يشار الى ان الجسر هو جسر الأئمة الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد.
وقامت فرق الإنقاذ بالبحث عن جثتي الطفلين، وتمكنت من انتشالها من النهر.
كما انتشر فيديو مؤثر لوالد الطفلين من موقع الحادثة، وهو يبكي بصوت عال على طفليه.
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