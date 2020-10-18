فرنسا.. عشرات آلاف الإصابات بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، عن تسجيلها قرابة 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة اقتربت من أعلى ارتفاع يومي للحالات في البلاد منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بأن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 29837، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 897034.
وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 33477 حالة، بعد تسجيل 85 وفاة جديدة اليوم الماضي، مقابل 90 يوم السبت.
وأشارت إلى أن نسبة النتائج الإيجابية من العدد العام للفحوص الخاصة برصد فيروس كورونا تبلغ حاليا 13.2% مقابل 13.2% يوم السبت.
وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 33477 حالة، بعد تسجيل 85 وفاة جديدة اليوم الماضي، مقابل 90 يوم السبت.
وأشارت إلى أن نسبة النتائج الإيجابية من العدد العام للفحوص الخاصة برصد فيروس كورونا تبلغ حاليا 13.2% مقابل 13.2% يوم السبت.
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