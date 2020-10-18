وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع بسبب كورونا

اعلن رئيس اركان الجيش، الاحد، عن وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع بسبب فايروس كورونا وقال عبد الامير رشيد يار الله في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بقلوب مليئة بالإيمان بالله تعالى وراضية بقضائه وقدره نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة الى اسرة ومحبي الفقيد الفريق الحقوقي فاضل عباس مهدي، المستشار القانوني لوزارة الدفاع، والذي وافاه الأجل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا".





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