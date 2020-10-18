2020-10-18 | 19:38
816 مشاهدة
أصدر نادي ليفربول الانجليزي، بيانًا رسميًا، منذ قليل، بشأن إصابة النجم الهولندي فيرجيل فان دايك والتي تعرض لها في مباراة الأمس أمام فريق إيفرتون.
وتدخل حارس التوفيز جوردان بيكفورد بشكل عنيف على فان دايك، حيث تعرض لإصابة قوية في الركبة ولم يتمكن من استكمال المباراة حيث خرج في الدقيقة 11.
وقال ليفربول في بيانه الرسمي: "يمكن لنا أن نؤكد أن فان دايك سيخضع لعملية جراحية بسبب إصابته بتمزق في أربطة الركبة، والتي تعرض لها خلال مباراة إيفرتون التي انتهت بالتعادل 2-2، أمس السبت".
وأضاف: "لم يتم وضع جدول زمني محدد فيما يتعلق بعودة فان دايك إلى العمل من جديد".
وواصل: "بعد الجراحة، سيبدأ فان ديك برنامج إعادة التأهيل مع الفريق الطبي بالنادي لتمكينه من الوصول إلى كامل لياقته البدنية في أقرب وقت ممكن".
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً... ليفربول يعلن اصابة فان دايك بتمزق في اربطة الركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.