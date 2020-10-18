رسمياً... ليفربول يعلن اصابة فان دايك بتمزق في اربطة الركبة

وتلاقى الفريقان في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي ، في ملعب جوديسون بارك، حيث تعادلا بهدفين لمثليهما.

وتدخل حارس التوفيز جوردان بيكفورد بشكل عنيف على فان دايك، حيث تعرض لإصابة قوية في الركبة ولم يتمكن من استكمال المباراة حيث خرج في الدقيقة 11.



وقال ليفربول في بيانه الرسمي: "يمكن لنا أن نؤكد أن فان دايك سيخضع لعملية جراحية بسبب إصابته بتمزق في أربطة الركبة، والتي تعرض لها خلال مباراة إيفرتون التي انتهت بالتعادل 2-2، أمس السبت".

وأضاف: "لم يتم وضع جدول زمني محدد فيما يتعلق بعودة فان دايك إلى العمل من جديد".

وواصل: "بعد الجراحة، سيبدأ فان ديك برنامج إعادة التأهيل مع الفريق الطبي بالنادي لتمكينه من الوصول إلى كامل لياقته البدنية في أقرب وقت ممكن".

