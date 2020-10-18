إسرائيل والإمارات.. اتفاق لتسيير 28 رحلة جوية تجارية أسبوعياً

وأوضحت الوزارة أن الرحلات سيتم تسييرها بين مطارات بن غوريون الإسرائيلي ودبي وأبو ظبي الإماراتيين.

وأفادت الوزارة بأن اتفاق الطيران سيتم توقيعه في مطار بن غوريون، مبينة أنه من المتوقع أن تبدأ الرحلات في غضون أسابيع.



كما يسمح الاتفاق أيضا بتنفيذ عدد غير محدود من رحلات الطيران العارض إلى مطار أصغر في جنوب إسرائيل وعشر رحلات شحن أسبوعيا.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.