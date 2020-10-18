'داعش' يدعو مؤيديه لاستهداف الغربيين في السعودية والبنية التحتية الاقتصادية للمملكة

وذكرت وكالة "رويترز"، أن المتحدث باسم "داعش" قال في تسجيل "إنه يجب استهداف المملكة العربية السعودية لدعمها تطبيع دول الخليج مع إسرائيل".

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 أيلول في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.



وتشمل قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل بالتالي مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994) والإمارات والبحرين (عام 2020).