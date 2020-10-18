بسبب تداعيات إصابته بكورونا.. تدهور صحة القيادي الفلسطيني صائب عريقات

وأعلن عريقات قبل أسبوعين أنه يعاني من "أعراض صعبة" جراء إصابته بالفيروس بسبب هشاشة حالته الصحية الناجمة، على حد قوله، عن "نقص مناعتي نتيجة غرس الرئة".

سبق لكبير المفاوضين الفلسطينيين في مسار أوسلو مع إسرائيل أن تعرض لمشاكل صحية، من بينها نوبة قلبية خفيفة سنة 2012 وزخضوعه لعملية زرع رئة سنة 2017 بعد معاناة من التليف الرئوي.

