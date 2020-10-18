برئاسة الكاظمي.. وفد عراقي يبدأ اليوم جولة أوروبية تشمل ثلاث دول

اعلن البنك المركزي، الاحد، ان محافظه مصطفى غالب مخيف سيرافق الوفد الحكومي الرفيع والذي يترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "يُشارك محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف برفقة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم الأحد في زيارة إلى كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة".



واوضح البيان، "سيلتقي المحافظ خلال الزيارة التي تستمر أربعة ايام بالجهات النظيرة لمناقشة عددا من القضايا المشتركة لاسيما رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوربي ذات المخاطر العالية فضلا عن التباحث في تطوير العلاقات المصرفية والاستثمار المالي بين العراق وهذه الدول لما تشكله من ثقل اقتصادي في أوربا والعالم".

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