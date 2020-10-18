التطبيعية توجه إنذاراً نهائياً للاعب المنتخب الوطني إبراهيم بايش

وقال رئيس التطبيعية، إياد بنيان :" ابراهيم بايش لاعب مهم ومؤثر في المنتخب الوطني، وموضوع مشاركته في الفرق الشعبية أثار استغرابنا لانه خطأ كبير جاء في توقيت غير مناسب".

وأضافَ بنيان:" التطبيعية حريصة للحفاظ على جميع اللاعبين، خصوصاً لاعبي المنتخب الوطني، لانهم قيمة فنية كبيرة، والمنتخب بحاجة لخدماتهم".



وأكدَ بنيان: "وجهناً إنذاراً نهائياً لبايش، ومنه لجميع لاعبي المنتخب الوطني، بعدم تكرار هذه المواقف، وضرورة الالتزام بالتعليمات".

من جانبه، قدم ابراهيم بايش اعتذاره عن اللعب مع الفرق الشعبية وظهوره ببعض الصور، وتعهد بعدم تكراره مستقبلاً، وأكد التزامه التام بالتعليمات الصادرة من التطبيعية والجهاز الفني للمنتخب الوطني.