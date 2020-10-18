التطبيعية توجه إنذاراً نهائياً للاعب المنتخب الوطني إبراهيم بايش

2020-10-18 | 13:15
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وجهتْ الهيئة التطبيعية إنذاراََ نهائياََ للاعب المنتخب الوطني، إبراهيم بايش، بسبب تواجده في مباريات الفرق الشعبية، وعدم التزامه بتعليمات وضوابط الاتحاد العراقي وتوجيهات الجهاز الفني للمنتخب الوطني.
وأضافَ بنيان:" التطبيعية حريصة للحفاظ على جميع اللاعبين، خصوصاً لاعبي المنتخب الوطني، لانهم قيمة فنية كبيرة، والمنتخب بحاجة لخدماتهم".
وأكدَ بنيان: "وجهناً إنذاراً نهائياً لبايش، ومنه لجميع لاعبي المنتخب الوطني، بعدم تكرار هذه المواقف، وضرورة الالتزام بالتعليمات".
من جانبه، قدم ابراهيم بايش اعتذاره عن اللعب مع الفرق الشعبية وظهوره ببعض الصور، وتعهد بعدم تكراره مستقبلاً، وأكد التزامه التام بالتعليمات الصادرة من التطبيعية والجهاز الفني للمنتخب الوطني.
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