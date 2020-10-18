12 قتيلاً وأكثر من 100 جريح بانفجار سيارة مفخخة في افغانستان

قُتل وأُصيب أكثر من 100 شخص، اليوم الأحد (18 تشرين الأول 2020)، بانفجار سيارة مفخخة في بلدة فيروز كوخ غربي في مقاطعة غور غربي أفغانستان.
وذكرت صحيفة “تولو نيوز” نقلاً عن متحدث باسم الشرطة المحلية الأفغانية، أن “الانفجار نجم عن سيارة مفخخة، وحتى الآن لم تعلن أية جهة نشطة مسؤوليتها عن الانفجار”.
ولقي سبعة جنود وخمسة من مسلحي حركة طالبان مصرعهم خلال اشتباكات مسلحة في منطقة إمام صاحب بمقاطعة قندوز شمالي أفغانستان ليلة السبت، وفقا لما أكده مسؤول محلي اليوم الأحد.
وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان.
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