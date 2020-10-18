اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق 'هدنة القوقاز'

وذكرت وزارة الدفاع في أذربيجان أنه رغم الهدنة المعلنة، انتهكت القوات المسلحة الأرمينية بشكل فادح الاتفاق الجديد"، منددة بقصف مدفعي وهجمات على طول الجبهة، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وكانت أرمينيا اتهمت في وقت سابق باكو بخرق التهدئة التي أعلن عنها الطرفان، ودخلت حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية.



وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القوات الجوية الاذربيجانية شنت هجمات صباح اليوم باتجاه الجنوب عند خزان مصيرين لاحتلال مواقع جديدة، وتصدت لها القوات مما أوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.

وأضافت الوزارة إن القوات الأرمينية دمرت دبابات هجومية في الاتجاه الجنوبي حيث تهاجم القوات الأذربيجانية المنطقة بالمدفعية والطائرات بدون طيار.

والهدنة الإنسانية هي ثاني وقف لإطلاق النار يجري التوصل إليه بين الطرفين، بعد انهيار الاتفاق الأول الذي رعته روسيا ودخل حيز التنفيذ، الأسبوع الماضي.



وتم الإعلان عن الاتفاق الجديد من قبل وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، بعد مكالمات هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيريه، حيث حث لافروف الدولتين "بشدة" على الالتزام باتفاق موسكو.