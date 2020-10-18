البصرة.. انطلاق المرحلة الثانية من 'الوعد الصادق' والقبض على 28 مطلوباً

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، إلقاء القبض على 28 مطلوباً للقضاء خلال المرحلة الثانية من عملية "الوعد الصادق" التي انطلقت اليوم في محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة، شرعت، اليوم، بعملية الوعد الصادق المرحلة الثانية الصفحة الأولى وعلى محورين الشمالي الدير والقرنة ، والجنوبي الزبير وسفوان".



وأضاف البيان، أن "القوة المنفذة للواجب، ألقت القبض على 28 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، فيما ضبطت بندقية نوع كلاشنكوف ومخزنين بندقية دون اطلاقات، حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحق المطلوبين وتعاملت مع المواد المضبوطة أصوليا، ومازالت العملية مستمرة".

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