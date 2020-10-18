



وتابعت ان "العمل يتم باسلوب التنفيذ المباشر وحسب توصيات المكتب الاستشاري للجامعة التكنولوجية باستخدام الاسمنت المعالج بالايبوكسي مع اعادة تنفيذ المفصل الحديدي المتضرر ". وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة المشاريع باشرت باعمال صيانة مفاصل التمدد لمجسر ساحة بيروت جانب الذهاب من حي المهندسين باتجاه المستنصرية ومجسر الشارقة اتجاه الذهاب الى ساحة الدرويش ومجسر حي العدل ".وتابعت ان "العمل يتم باسلوب التنفيذ المباشر وحسب توصيات المكتب الاستشاري للجامعة التكنولوجية باستخدام الاسمنت المعالج بالايبوكسي مع اعادة تنفيذ المفصل الحديدي المتضرر ". واضافت ان "\الدائرة المذكورة باشرت ايضاً اعمال صيانة المواقع المتضررة في شارعي الكرادة خارج والجوازات لتأمين انسيابية حركة السير والمرور".



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كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد تباشر بصيانة ٣ مجسرات مهمة في العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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