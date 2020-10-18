للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.. السعودية تسمح بأداء الصلاة داخل المسجد الحرام



أعلنت السعودية ، الأحد، السماح بأداء الصلاة داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، بعد سبعة أشهر من الإيقاف بسبب تفشي وباء كورونا وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية في نبأ عاجل "السماح بأداء الصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة في المسجد الحرام لأول مرة منذ 7 أشهر". ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة في الساعات الأولى من صباح اليوم عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة، بجانب السماح بأداء مناسك العمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.



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