البرلمان يعتزم مفاتحة 'فيسبوك و تويتر' لفتح مكاتب لها بالعراق

اعلن عصو لجنة الاتصالات النيابية علاء الربيعي، الاحد، عن عزم مجلس النواب مفاتحة مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" لفتح مكاتب لها بالعراق. يتبع..

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