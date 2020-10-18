الكاظمي يصل صلاح الدين برفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الحشد الشعبي

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، ان الاخير وصل الى صلاح الدين. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وصل الى محافظة صلاح الدين برفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي والقيادات الأمنية".

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