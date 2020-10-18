اعلنت محافظة صلاح الدين، مساء السبت، الحداد لمدة ثلاثة ايام على خلفية حادثة اعدام شبان رمياً بالرصاص على يد مجهولين بمنطقة الفرحاتية في بلد.



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كانت هذه تفاصيل خبر على خلفية جريمة الفرحاتية.. صلاح الدين تعلن الحداد ثلاثة أيام بدءاً من الاحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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