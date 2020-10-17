الفتلاوي تعلن رفضها لحرق المقرات وتنتقد 'سياسة' الكيل بمكيالين

اعلنت رئيس حركة ارادة حنان الفتلاوي، السبت، رفضها لحرق المقرات، فيما انتقدت "سياسة" الكيل بمكيالين.
وقالت الفتلاوي في تغريدة لها على "تويتر"، إن "حرق المقرات مرفوض ومدان لكن ان تفرح بحرق مقر وتستنكر وتنتفض لحرق مقر آخر فهذه سياسة الكيل بمكيالين".
وأضافت أن "الازدواجية بالمواقف مرفوضة لكن يبدو انها صفة ملازمة للبعض".
وشهدت بغداد صباح اليوم، انطلاق تظاهرة أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة الكرادة، فيما أقدم المتظاهرون على اقتحام وحرق المقر، وذلك احتجاجاً على تصريحات أدلى بها القيادي في الحزب هوشيار زيباري، وصفت بأنها "مسيئة للحشد الشعبي".
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