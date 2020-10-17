تحالف القوى يصدر بياناً بشأن 'جريمة الفرحاتية'

أصدر تحالف القوى العراقية، السبت، بياناً أدان فيه "الجريمة البشعة" التي وقعت في منطقة الفرحاتية بقضاء بلد جنوبي صلاح الدين، مشيراً إلى أنه ينتظر نتائج التحقيق بالحادثة خلال اليومين المقبلين.

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