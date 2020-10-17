القيثارة والصقور والنوارس يكملون متطلبات المشاركة في دوري الابطال

وقالَ مدير التراخيص، ماجد الماجد في بيان إن "اللجنة عملت على إشراك الأندية التي تلعب في دوري الكرة الممتاز، وعددها (19) في النظام للحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا، إذ تباينت الأندية في رفع الملفات".وأضافَ الماجد "منها من أكملت بعض المتطلبات، والقسم الآخر من الأندية لم يرفع أي ملف يذكر، وبعد انتهاء الفترة المحددة لرفع الملفات لم يتمكن سوى ثلاثة أندية هي الجوية والزوراء والشرطة من الحصول على الرخصة الآسيوية، وتم رفض ترخيص بقية الأندية، أما نادي القاسم فهو غير موجود في النظام، ولا يمكن إضافته، لأنه لم يكمل المتطلبات الخاصة بإضافته للنظام".

يذكر ان الاتحاد الاسيوي، اشترط على جميع الأندية اكمال الرخصة الاسيوية للمشاركة في مسابقاته.

