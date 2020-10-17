صالح يؤكد على عودة النازحين المسيحيين لمناطقهم وضمان مشاركتهم بالحياة السياسية

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، على ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين لمناطقهم، فيما شدد على ضمان مشاركتهم بالحياة السياسية.

وقال مكتب رئيس الدمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم السبت في بغداد، بطريرك الكلدان في العراق والعالم غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو".

وأشاد رئيس الجمهورية في مستهل اللقاء "بالدور المهم الذي يضطلع به المسيحيون في البلاد وتمسكهم ببلدهم، ومشاركتهم أبناء الوطن مختلف التحديات والمصاعب على مرّ العصور، واعتزازهم بهويتهم الوطنية، وصمودهم في مواجهة الإرهاب والعنف أسوةً بباقي أبناء البلد".

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واكد صالح "على ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين الى مناطقهم في سهل نينوى والموصل وباقي المدن، وعدم ادخار أي جهد حكومي لتحقيق ذلك، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد بالشكل الذي يضمن إيصال صوتهم ومطالبهم في الحكومة والبرلمان".

من جانبه، عبّر الكاردينال مار لويس ساكو عن عميق "كره وتقديره لرئيس الجمهورية، "لمتابعته ودعمه المتواصل للمسيحيين في البلد، ومساهمته في حلّ العديد من المسائل والعراقيل التي واجهتهم خلال السنوات الماضية".