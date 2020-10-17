الصين خالية محلياً من أية إصابات جديدة بكورونا

وذكرت اللجنة في تقريرها أنه "تم تسجيل 13 حالة إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني".

وأضافت أن "حالة واحدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سجلت في بلدية شانغهاي، بيد أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض".



وأوضحت اللجنة، أنه "من بين الحالات الجديدة الوافدة من الخارج، تم تسجيل خمس حالات في شانغهاي، وأربع حالات في تيانجين، وحالتين في قوانغدونغ إضافة إلى حالة واحدة في كل من سيتشوان و شنشي".

وحتى يوم الجمعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 85659 حالة، حيث لا يزال 259 مريضا يتلقون العلاج الطبي وخمسة منهم في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماله 80766 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني، حسبما ذكرت اللجنة.

