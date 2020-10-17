مجهولون يعدمون ثمانية شبان في قرية جنوبي صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجهولين أقدموا على إعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص، في قرية الفرحانية التابعة لقضاء بلد".

وفي السياق، أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك أربعة أشخاص مفقودين حتى الان".