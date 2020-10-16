الزوراء يختتم معسكر البصرة بثنائية في شباك الميناء

رياضة 2020-10-16 | 18:35 205 مشاهدة اختتم فريق نادي الزوراء بكرة القدم، معسكره في محافظة البصرة بالفوز على الميناء في الاطار الودي. وقال الناطق باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز ان "الزوراء تغلب في مباراته الودية امام الميناء بالفوز بهدفين دون رد". واوضح ان "اهداف المباراة حملت توقيع علاء عبد الزهرة في الدقيقة 59 ومصطفى محمود في الدقيقة 90".



واضاف رشيد ان "الفريق اختتم معسكره بعد مباراة اليوم وسيعود الى بغداد يوم غد السبت لاكمال تحضيراته لانطلاق الدوري الممتاز". واضاف رشيد ان "الفريق اختتم معسكره بعد مباراة اليوم وسيعود الى بغداد يوم غد السبت لاكمال تحضيراته لانطلاق الدوري الممتاز". يذكر ان الزوراء سيفتتح موسمه الحديد بمواجهة من العيار الثقيل امام الشرطة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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