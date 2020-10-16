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الموقف الوبائي لصحة الكرخ

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وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم هي :
عدد الاصابات 565 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————28
ابو دشير ——————14
الاسكان ——————1
الاعلام ——————20
البياع ——————21
التاجي ——————32
التاجيات —————- 1

الحرية ——————38
الخطيب ——————3
الــدورة -———-——28
الدولعي ——————3
الرحمانية ——————3
السيدية ——————10
الشالجية ——————13
الشرطة الخامسة———1
الشعلة ——————64
الصالحية ——————2
الطارمية —————— 16
العامرية ——————4
العطـيـفيـة -—————9
العلاوي ——————— 6
الغزاليـة -—————21
القادسيـة —————-19
الكاظميـة —————29
المحمودية —————22
المـعالـف —————3
المشاهدة —————5
المكاسب —————-5
المنصور —————-12
المواصلات -————-2
الوشاش ——————-2
اليـرموك ——-———16
جــكوك —————-1
حي الجامعة ————-20
حي الجهاد -————13
حي الخضراء -————3
حي العامل -————-27
حي العدل ——-——-13
سبع البور —————2
ســويـب —————1
شارع حيفا —————-2
كرادة مريم —————-2
ناحية الرشيد ————4
جانب الرصافة -——— 14

الشفاء:
748
الوفيات:
7

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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