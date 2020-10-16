الموقف الوبائي لصحة الكرخ



عدد الاصابات 565 موزعة كالآتي: وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم هي :عدد الاصابات 565 موزعة كالآتي: أبو غريب ——————28

ابو دشير ——————14

الاسكان ——————1

الاعلام ——————20

البياع ——————21

التاجي ——————32

التاجيات —————- 1

الحرية ——————38

الخطيب ——————3

الــدورة -———-——28

الدولعي ——————3

الرحمانية ——————3

السيدية ——————10

الشالجية ——————13

الشرطة الخامسة———1

الشعلة ——————64

الصالحية ——————2

الطارمية —————— 16

العامرية ——————4

العطـيـفيـة -—————9

العلاوي ——————— 6

الغزاليـة -—————21

القادسيـة —————-19

الكاظميـة —————29

المحمودية —————22

المـعالـف —————3

المشاهدة —————5

المكاسب —————-5

المنصور —————-12

المواصلات -————-2

الوشاش ——————-2

اليـرموك ——-———16

جــكوك —————-1

حي الجامعة ————-20

حي الجهاد -————13

حي الخضراء -————3

حي العامل -————-27

حي العدل ——-——-13

سبع البور —————2

ســويـب —————1

شارع حيفا —————-2

كرادة مريم —————-2

ناحية الرشيد ————4

جانب الرصافة -——— 14 الحرية ——————38الخطيب ——————3الــدورة -———-——28الدولعي ——————3الرحمانية ——————3السيدية ——————10الشالجية ——————13الشرطة الخامسة———1الشعلة ——————64الصالحية ——————2الطارمية —————— 16العامرية ——————4العطـيـفيـة -—————9العلاوي ——————— 6الغزاليـة -—————21القادسيـة —————-19الكاظميـة —————29المحمودية —————22المـعالـف —————3المشاهدة —————5المكاسب —————-5المنصور —————-12المواصلات -————-2الوشاش ——————-2اليـرموك ——-———16جــكوك —————-1حي الجامعة ————-20حي الجهاد -————13حي الخضراء -————3حي العامل -————-27حي العدل ——-——-13سبع البور —————2ســويـب —————1شارع حيفا —————-2كرادة مريم —————-2ناحية الرشيد ————4جانب الرصافة -——— 14 الشفاء:

748

الوفيات:

7

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