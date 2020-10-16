مدمرة أمريكية تقدم مساعدة لسفينة إيرانية بعد عطل في محركها

ونقلت إذاعة صوت أمريكا الناطقة باللغة الفارسية عن البحرية الأمريكية اليوم الجمعة، قولها إن ”المدمرة الأمريكية يو إس إس ونستون س. تشيرشل، تلقت أمس طلبا للمساعدة بعد إعلان حالة الطوارئ من قبل سفينة إيرانية في بحر العرب نتيجة عطل محركها“.وأضاف البيان أنه ”بعد أن استخدمت السفينة الإيرانية ضوءا وامضا، لتعلن أنها كانت في حالة طوارئ، قامت المدمرة الأمريكية التابعة للبحرية الأمريكية، التي تعمل (كقوة بحرية مشتركة)، بتقديم الطعام والماء لطاقم السفينة الإيرانية“.

وبحسب التقرير، بعد إجراء اتصال لاسلكي مع الطاقم الإيراني العائم، أوضح الطاقم أن محرك السفينة لم يعد يعمل، وأن الإمدادات الغذائية والمياه قد نفدت.

والقوات البحرية المشتركة، هي شراكة بحرية متعددة الجنسيات لمكافحة المنظمات غير الحكومية وغير القانونية العاملة في أعالي البحار بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وبحر عمان.



وقال البيان، إن فريقا من مدمرة تشرشل توجه إلى السفينة الإيرانية باستخدام قارب مطاطي، وسلم لهم الطعام والمياه بعد إجراء عمليات التفتيش الأولية، كما طلب من خفر السواحل العماني المزيد من المساعدة بعد أن تبين أن مدمرة تشرشل لا تحتوي على نوع البطارية التي تحتاجها السفينة الإيرانية.

وبقيت المدمرة تشرشل في مكانها حتى وصول القوات العمانية لمساعدة السفينة الإيرانية، كما التزم طاقم تشرشل بصرامة بإجراءات منع انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة والقفازات.