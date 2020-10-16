مدمرة أمريكية تقدم مساعدة لسفينة إيرانية بعد عطل في محركها

قدمت المدمرة الأمريكية ”يو إس إس ونستون س. تشيرشل“ المزودة بصواريخ موجهة، مساعدات لسفينة إيرانية بعد عطل في محركها خلال تواجدها في بحر العرب يوم أمس الخميس حسب ما ذكر بيان لقوات البحرية الأمريكية المشتركة.
وأضاف البيان أنه ”بعد أن استخدمت السفينة الإيرانية ضوءا وامضا، لتعلن أنها كانت في حالة طوارئ، قامت المدمرة الأمريكية التابعة للبحرية الأمريكية، التي تعمل (كقوة بحرية مشتركة)، بتقديم الطعام والماء لطاقم السفينة الإيرانية“.
وبحسب التقرير، بعد إجراء اتصال لاسلكي مع الطاقم الإيراني العائم، أوضح الطاقم أن محرك السفينة لم يعد يعمل، وأن الإمدادات الغذائية والمياه قد نفدت.
والقوات البحرية المشتركة، هي شراكة بحرية متعددة الجنسيات لمكافحة المنظمات غير الحكومية وغير القانونية العاملة في أعالي البحار بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وبحر عمان.
وبقيت المدمرة تشرشل في مكانها حتى وصول القوات العمانية لمساعدة السفينة الإيرانية، كما التزم طاقم تشرشل بصرامة بإجراءات منع انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة والقفازات.
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