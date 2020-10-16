للمرة الثانية.. إعادة انتخاب مرتضى الخزرجي نقيباً لأطباء ديالى

افاد مراسل الخليج 365، الجمعة، ان مرتضى الخزرجي فاز بمنصب نقيب الاطباء في محافظة ديالى.

وقال المراسل ان الخزرجي فاز وللمرة الثانية على التوالي بمنصب نقيب الاطباء في المحافظة خلال انتخابات نقابة اطباء ديالى التي جرت في مقر النقابة وسط مدينة بعقوبة. واشار الى ان نتائج الانتخابات اظهرت حصول الخزرجي على 149 صوت من اصل 154 صوت.

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