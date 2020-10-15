شركة ألمانية تجهز قمصان 'نسور قاسيون'

رياضة 2020-10-15 | 17:52 51 مشاهدة أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، الخميس، تعاقده مع شركة ألمانية لتجهيز قمصان المنتخبات الوطنية.

وذكر الاتحاد في بيان، أنه تعاقد مع "شركة UHLsport لتزويد المنتخبات الوطنية بالتجهيزات والألبسة اللازمة لمدة ثلاث سنوات قادمة على أن يتم الإعلان عن تفاصيل العقد مع الشركة في مؤتمر صحفي يحدد لاحقا".



وأوضحت، ان "التعاقد يأتي في إطار سعي الاتحاد الدائم نحو النهوض بواقع الكرة السورية وتوفير أفضل الظروف الممكنة لنجاح المنتخبات الوطنية والأندية والمسابقات المحلية والظهور بمستوى لائق فنيا وإداريا وتنظيميا". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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