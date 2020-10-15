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استعداداً للأمطار.. أمانة بغداد تباشر بتنفيذ خط طوارئ غربي العاصمة

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أعلنت أمانة بغداد، الخميس، المباشرة بتنفيذ خط طوارئ جديد في عدد من مناطق غرب العاصمة استعداداً لموسم الأمطار .
وقالت مديرية العلاقات والإعلام في الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة بلدية الشعلة باشرت تنفيذ خط طوارئ جديد في شارع البطاوي لمعالجة المشكلات التي تعاني منها المجمعات السكنية القريبة ودور الري اسفل مجسر الخط السريع واجزاء من محلة( ٤٦٤ ) بمنطقة ام نجم".

وأضافت، أن "العمل يتضمن تنفيذ خط بطول (٢٤٠) متر بقطر (٣١٥) ملم و بعمق (٣_٤)م مع إنشاء حوض محطة غاطسة ونصب غواطس عدد اثنان بحجم ( ٨ و ٦) انج لاستقبال ودفع المياه باتجاه النهر أثناء فترة هطول الامطار فقط".

وأشارت إلى أن "الدائرة مستمرة بتنظيف الخطوط الرئيسة والفرعية ومشبكات مياه الامطار وتهيئة المحطات فضلا عن تعويض مفقودات الاغطية بشكل يومي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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