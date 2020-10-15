استعداداً للأمطار.. أمانة بغداد تباشر بتنفيذ خط طوارئ غربي العاصمة

أعلنت أمانة بغداد، الخميس، المباشرة بتنفيذ خط طوارئ جديد في عدد من مناطق غرب العاصمة استعداداً لموسم الأمطار .
وقالت مديرية العلاقات والإعلام في الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة بلدية الشعلة باشرت تنفيذ خط طوارئ جديد في شارع البطاوي لمعالجة المشكلات التي تعاني منها المجمعات السكنية القريبة ودور الري اسفل مجسر الخط السريع واجزاء من محلة( ٤٦٤ ) بمنطقة ام نجم".
وأضافت، أن "العمل يتضمن تنفيذ خط بطول (٢٤٠) متر بقطر (٣١٥) ملم و بعمق (٣_٤)م مع إنشاء حوض محطة غاطسة ونصب غواطس عدد اثنان بحجم ( ٨ و ٦) انج لاستقبال ودفع المياه باتجاه النهر أثناء فترة هطول الامطار فقط".
وأشارت إلى أن "الدائرة مستمرة بتنظيف الخطوط الرئيسة والفرعية ومشبكات مياه الامطار وتهيئة المحطات فضلا عن تعويض مفقودات الاغطية بشكل يومي".
وأضافت، أن "العمل يتضمن تنفيذ خط بطول (٢٤٠) متر بقطر (٣١٥) ملم و بعمق (٣_٤)م مع إنشاء حوض محطة غاطسة ونصب غواطس عدد اثنان بحجم ( ٨ و ٦) انج لاستقبال ودفع المياه باتجاه النهر أثناء فترة هطول الامطار فقط".
وأشارت إلى أن "الدائرة مستمرة بتنظيف الخطوط الرئيسة والفرعية ومشبكات مياه الامطار وتهيئة المحطات فضلا عن تعويض مفقودات الاغطية بشكل يومي".
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