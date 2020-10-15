استعداداً للأمطار.. أمانة بغداد تباشر بتنفيذ خط طوارئ غربي العاصمة

وقالت مديرية العلاقات والإعلام في الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة بلدية الشعلة باشرت تنفيذ خط طوارئ جديد في شارع البطاوي لمعالجة المشكلات التي تعاني منها المجمعات السكنية القريبة ودور الري اسفل مجسر الخط السريع واجزاء من محلة( ٤٦٤ ) بمنطقة ام نجم".وأضافت، أن "العمل يتضمن تنفيذ خط بطول (٢٤٠) متر بقطر (٣١٥) ملم و بعمق (٣_٤)م مع إنشاء حوض محطة غاطسة ونصب غواطس عدد اثنان بحجم ( ٨ و ٦) انج لاستقبال ودفع المياه باتجاه النهر أثناء فترة هطول الامطار فقط".

وأشارت إلى أن "الدائرة مستمرة بتنظيف الخطوط الرئيسة والفرعية ومشبكات مياه الامطار وتهيئة المحطات فضلا عن تعويض مفقودات الاغطية بشكل يومي".

