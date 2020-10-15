ثلاثة ملفات على طاولة مباحثات الكاظمي مع السفير الروسي

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، الخميس، ثلاثة ملفات من بينها تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الخميس، سفير روسيا الإتحادية لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تم بحثُ الوضع الاقليمي، وسبل التعاون المشترك بين العراق وروسيا من اجل تحقيق الاستقرار في المنطقة".
وتابع البيان، أن "ماكسيموف نقل تحيات القيادة الروسية إلى مصطفى الكاظمي، وتمنياتها بنجاحه في قيادة الحكومة العراقية وهي تواجه مختلف التحديات".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تم بحثُ الوضع الاقليمي، وسبل التعاون المشترك بين العراق وروسيا من اجل تحقيق الاستقرار في المنطقة".
وتابع البيان، أن "ماكسيموف نقل تحيات القيادة الروسية إلى مصطفى الكاظمي، وتمنياتها بنجاحه في قيادة الحكومة العراقية وهي تواجه مختلف التحديات".
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