مقرب من الصدر يتوعد الأعرجي

ونشر "العراقي" تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مرفقة بصورة للأعرجي، جاء فيها: "عدو النجف الأشرف .. إن لم يتأدب .. أدبناه"، على حد تعبيره.

وكان الأعرجي قال خلال مقابلة تلفزيونية، إن العراق "مهيأ" للتطبيع مع إسرائيل، فيما أشار إلى أن قرار التطبيع قد "يصدر من النجف بدلاً من بغداد"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.